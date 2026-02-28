Quando la MotoGP in tv GP Thailandia 2026 | orari warm-up e gara programma 1° marzo streaming

Il GP di Thailandia del 1° marzo segna l’inizio del Mondiale 2026 di MotoGP e sarà trasmesso in diretta televisiva. La gara si svolgerà nel circuito di Buriram e include sessioni di warm-up e la corsa principale, con orari precisi per ogni fase. La giornata sarà disponibile anche in streaming, offrendo a tifosi e appassionati la possibilità di seguire l’evento in tempo reale.

Domenica 1° marzo andrà in scena il GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà sfruttare al meglio la pole-position e. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo ha deluso le aspettative, commettendo un errore grave per le sue ambizioni. Andrà a caccia di rivincita "Bezz", consapevole di avere a propria disposizione una moto molto competitiva che si adatta al suo stile di guida. Tuttavia, il centauro nostrano dovrà gestire i "bollenti spiriti" perché conquistare punti è troppo importante, specie se si vuol contendere la palma del migliore a uno come lo spagnolo Marc Marquez.