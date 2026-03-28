MotoGp Gp Austin 2026 | libere qualifiche sprint e gara | orari e dove vederle in tv in chiaro

Una settimana dopo la vittoria di un pilota italiano nel Gran Premio del Brasile, la MotoGP torna con il Gran Premio di Austin del 2026. Sono previste sessioni di libere, qualifiche, la Sprint Race e la gara principale. Gli orari e le modalità di visione in tv in chiaro sono stati comunicati, consentendo agli appassionati di seguire ogni fase dell’evento.

E’ passata una settimana dal trionfo di Marco Bezzecchi nel Gp MotoGp Brasile 2026, che già si torna in pista per il Gp di Austin 2026. Oggi, sabato 28 marzo, terza tappa del motomondiale negli Usa, con le prove libere, le qualifiche e la gara sprint. Are you ready for the #MotoGP rodeo?? #USGP?? pic.twitter.com8lAg1AzhS5 — MotoGP™? (@MotoGP) March 25, 2026 Bezzecchi insegue tris in Usa, per bookie Marc Marquez favorito. Sull’iconico Circuito delle Americhe, Marco Bezzecchi arriva con la carica giusta dopo aver vinto nelle prime due gare: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet e Better il tris del riminese si gioca a quota 3,50. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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