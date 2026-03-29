MotoGp Martin vince la sprint ad Austin | Sono tornato Beffa per Bagnaia out Bezzecchi | L’ordine d’arrivo e la classifica

Jorge Martin ha vinto la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP sul circuito di Austin, tornando alla vittoria dopo un periodo di assenza. La gara è stata dominata inizialmente da Pecco Bagnaia, che però ha perso velocità nell’ultimo giro, permettendo a Martin di sorpassarlo e di mantenere la posizione fino al traguardo. Bezzchi non ha partecipato alla corsa. La classifica ufficiale e l’ordine d’arrivo sono stati pubblicati successivamente.

Jorge Martin torna a vincere. Lo fa con la sua Aprilia in una gara che era stata dominata da Pecco Bagnaia, ma che ha ceduto velocità nell’ultimo giro con lo spagnolo che lo ha passato e poi ha tenuto il mezzo giro finale nella Sprint del Gp degli Usa di MotoGp sul circuito di Austin. Terzo posto per Acosta, mentre sono caduti prima Bezzecchi e Marc Marquez e poi Di Giannantonio con Martin che sale in vetta al Mondiale. Lo stesso Martin nel giro di festeggiamento dopo aver tagliato il traguardo dopo una lunga impennata sul rettilineo a 200 all’ora ha messo giù la gomma anteriore ed è scivolato via senza nessuna conseguenza. Tornando alla gara al primo giro lo spagnolo Marc Marquez arriva lungo in curva e scivola via facendo cadere anche il poleman Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Martin vince la sprint ad Austin: “Sono tornato”. Beffa per Bagnaia, out Bezzecchi | L’ordine d’arrivo e la classifica Articoli correlati MotoGP Austin, Martin vince la Sprint: Bagnaia secondo, caduta per BezzecchiColpo di scena nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: a vincere è Jorge Martin, che conquista il primo successo stagionale superando... MotoGP, Martin vince la Sprint ad Austin: sorpasso su Bagnaia all’ultimo giroJorge Martin torna al successo in MotoGP e lo fa vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. Aggiornamenti e notizie su MotoGp Martin vince la sprint ad Austin... Temi più discussi: MotoGP: Austin, Martin vince la Sprint Race. Di Giannantonio conquista la pole LA GRIGLIA DI PARTENZA; MotoGp, Martin vince gara Sprint Gp Americhe. Secondo Bagnaia, cade Bezzecchi; La pazza esultanza di Martin: rompe il cupolino, poi impenna e cade! VIDEO; MotoGP Brasile: Marquez vince la Sprint davanti a Di Giannantonio, 3° Martin. MotoGP: Austin, Martin vince la Sprint Race. Di Giannantonio conquista la pole LA GRIGLIA DI PARTENZA2???9H4?D?u000eu0016?#? yl?md [*au001a?u0011iWI?u0011?4 ?R?f)?? J?????J? a?8l???V?Hu001a.?J??S1?O??Cbu001c8I?1m??u0010u0002?) ?%?u001dS?}??R? ?3?d'u001bP@6??z+l?N0u?-? u00053?u0007?UO?8?u0004?) {u0 ... ansa.it MotoGP ad Austin, Jorge Martin su Aprilia vince la Sprint RaceLo stesso Jorge Martin, dopo aver tagliato il traguardo della sprint Race, raggiante per essere tornato al successo, ha iniziato una lunga impennata di festeggiamento, ma quando ha riportato la ruota ... tg24.sky.it MotoGP: Prima Pramac Yamaha in difficoltà nella Sprint di Austin, Razgatlioglu costretto al ritiro. Borsoi: “Non è il risultato che volevamo” - facebook.com facebook #MotoGP | Il rodeo di Austin rilancia Martin e Bagnaia, ma mette dietro alla lavagna Bezzecchi e Marquez x.com