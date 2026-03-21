LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio in pole dopo una qualifica pazza! Bene Bezzecchi alle 19.00 la Sprint

In questa giornata di gare, un pilota si è distinto conquistando la pole position dopo una qualifica intensa e imprevedibile. Un altro pilota ha ottenuto un buon risultato, mentre si prepara la Sprint prevista per le 19.00. La griglia di partenza è stata definita e le emozioni sono in attesa di svilupparsi durante la gara. La diretta si conclude alle 15.37 con l’aggiornamento finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 19.00 italiane per la Sprint Race. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.36 Male Bagnaia che, come accaduto in Thailandia, ha faticato, a maggior ragione per via della caduta nel primo run. Undicesimo tempo per Pecco e Sprint in salita, come anche il GP. Nono il leader della classifica generale, Pedro Acosta. 15.33 Seconda pole-position in carriera per Fabio Di Giannantonio in MotoGP a precedere Marco Bezzecchi. I due probabilmente hanno anche giovato di aver affrontato la Q1 come riferimenti. Alle loro spalle troviamo Marc Marquez con la Ducati, protagonista di una caduta come Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole dopo una qualifica pazza! Bene Bezzecchi, alle 19.00 la Sprint Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 la Sprint, Bezzecchi parte dalla pole Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Di Giannantonio in Q2, ora la sfida per la pole Contenuti utili per approfondire Bene Bezzecchi Temi più discussi: MotoGP, Acosta svetta in Brasile su pista umida. Bezzecchi risale nel finale delle FP1; MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP | GP Brasile Day 1, Bezzecchi: Qualcosa non ha funzionato; MotoGP, Bezzecchi fuori dai primi dieci: Qualcosa non ha funzionato. GP Brasile 2026, Q2 – DIRETTA: colpaccio Di Giannantonio, è pole! Bezzecchi e Marquez in prima fila. Bagnaia 11°15.26 – Aldeguer ottimo sesto alle spalle di Ogura. Da applausi la prestazione del giovane spagnolo del team Gresini, reduce dal brutto infortunio di gennaio. 15.25 – Bezzecchi in P2! Gran giro del #7 ... formulapassion.it Diretta MotoGp streaming GP Brasile 2026 Goiânia qualifiche e sprint live video: orari, tempi e classifiche delle sessioni (oggi sabato 21 marzo)Diretta MotoGp streaming GP Brasile 2026 Goiânia qualifiche e sprint live video, oggi sabato 21 marzo: orari, tempi e classifiche delle sessioni. ilsussidiario.net [#MotoGP] Il leader del Mondiale piazza la sua KTM davanti a tutti a tempo scaduto, precedendo la Yamaha di Miller, unico ad aver ottenuto il suo tempo con le slick. Bene anche l'Aprilia di Bezzecchi e la Ducati di Marquez, che seguono in terza e quarta piazz facebook #MotoGP #BrazilianGP Marco Bezzecchi: "Sono molto contento di andare in Brasile e sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato. Sarà sicuramente bello correre in un paese nuovo e incontrare nuovi tifosi, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di riuscir x.com