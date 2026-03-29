Al termine della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Marco Bezzecchi ha espresso delusione per una gara difficile. Il pilota ha spiegato di aver subito una caduta e ha precisato di non aver tentato di ostacolare un altro concorrente. La sua prestazione si è conclusa con un risultato che non lo ha soddisfatto.

Marco Bezzecchi si mangia le mani al termine della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota del team Aprilia, infatti, ha chiuso anzitempo la sua gara con una caduta proprio quando era salito in seconda posizione e sembrava intenzionato a rimontare su Pecco Bagnaia che, in quel momento, era al comando. La troppa foga è costata una caduta davvero da evitare che vede il riminese perdere anche la vetta della classifica generale. La vittoria è andata a Jorge Martin con 755 millesimi di vantaggio su Pecco Bagnaia, mentre completa il podio Pedro Acosta a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi amaro: “Un’altra Sprint difficile. La caduta? Non stavo cercando di prendere Bagnaia”

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