MotoGP Marc Marquez | Accetterò la penalità ho chiesto scusa a Di Giannantonio

Dopo 511 giorni, Jorge Martin torna a vincere in MotoGP, conquistando la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa del campionato. Nel frattempo, il pilota Marc Marquez ha dichiarato che accetterà la penalità assegnata e ha presentato le scuse a un altro concorrente.

Dopo 511 giorni Jorge Martin torna sul gradino più alto del podio vincendo la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul COTA di Austin, lo spagnolo ha condotto una gara perfetta e priva di errori, culminata con il sorpasso su Bagnaia all’ultimo giro che vale il primo successo stagionale. In virtù di questa vittoria il campione del mondo 2024 è anche balzato in testa alla classifica piloti, con un punto di vantaggio su Marco Bezzecchi, scivolato proprio quando si trovava davanti al suo compagno di squadra. Torna sul podio anche Francesco Bagnaia che deve arrendersi solo all’ultimo giro. Completa la top 3 la KTM di Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Accetterò la penalità, ho chiesto scusa a Di Giannantonio” Articoli correlati MotoGP, Marc Marquez: “Il rinnovo con Ducati? Ho chiesto al team di aspettare un po’…”Marc Marquez ha salutato il Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026, con parecchio amaro in bocca. Motogp, Marc Marquez vince sprint: secondo Di GiannantonioMarc Marquez fa sua la sprint Race di Goiania in Brasile, alle sue spalle Fabio Di Giannatonio che era partito in pole position e ha guidato la... Tutti gli aggiornamenti su Marc Marquez Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della DucatiSi apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di prove ... oasport.it Classifica MotoGp 2025/ Mondiale piloti Gp Aragona 2025: Marc Marquez vola, ripresa Bagnaia! (8 giugno)Classifica MotoGp 2025: il Mondiale piloti dopo il Gp Aragona, Marc Marquez sempre leader davanti al fratello Alex. CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ GUADAGNA ANCORA! È sempre più Marc Marquez il ... ilsussidiario.net