In Brasile, durante la sprint race di MotoGP a Goiania, Marc Marquez ha conquistato la vittoria. Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole, ha condotto la gara per 12 giri prima di essere superato dalla Ducati di Marquez. La corsa si è conclusa con il pilota spagnolo al primo posto e il romagnolo in seconda posizione.

Marc Marquez fa sua la sprint Race di Goiania in Brasile, alle sue spalle Fabio Di Giannatonio che era partito in pole position e ha guidato la sprint per ben 12 giri prima di essere superato dalla Ducati del campione del mondo. Alle loro spalle, Martin terzo e Bezzecchi quarto. In classifica, comanda ancora Acosta con 33 punti, seguito da Bezzecchi a 31 e da Martin a 25. Domani alle ore 19 la gara di MotoGp. Marc Marquez: “H o sentito crescita ma ancora non guido come vorrei ”. “Vittoria importante, specialmente perché in Thailandia ho sofferto mentre qui ho sentito crescita, ma ancora non guido come vorrei. Continuiamo a spingere, lottando con Diggia e con Marco che sono veloci”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Motogp, Marc Marquez vince sprint: secondo Di Giannantonio

Articoli correlati

MotoGp Brasile, Marquez vince la Sprint: Di Giannantonio secondo!Marc Marquez , in sella alla Ducati , ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp .

Leggi anche: Marc Marquez vince la gara Sprint nel Gp in Brasile: gran duello con Di Giannantonio che chiude secondo

MotoGp 2025 Gran Premio d'Italia vince Marc Marquez 2°Alex Marquez 3° Di Giannantonio. 4° Bagnaia

Aggiornamenti e notizie su Marc Marquez

Temi più discussi: Marc Marquez e le condizioni estreme della MotoGp in Brasile: Esce acqua da sotto l'asfalto; MotoGp: Brasile; Zarco il più veloce nelle prequalifiche, poi Marc Marquez; MotoGP 2026. GP del Brasile. Marc Márquez sulla pista nuova: Adattarsi è un mio punto di forza, ma credo che anche Aprilia, Acosta e altre Ducati saranno davanti; MotoGP Brasile 2026. Marquez vince la sprint di Goiania, ma che Diggia!.

Fabio Di Giannantonio tenta la fuga, Marc Marquez ricuce e vinceNella Sprint del Gran Premio del Brasile l'italiano prova ad andarsene, ma subisce il ritorno del campione del mondo in carica della MotoGP: terzo posto per Martin davanti a Bezzecchi ... motogp.com

MotoGP, Marc Marquez beffa Di Giannantonio e vince la Sprint in Brasile. Bezzecchi limita i danni, Bagnaia lontanoMarc Marquez viene fuori quando più conta e si impone nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale ... oasport.it

MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la sprint x.com

MOTOGP | Marc Marquez vince la sprint in Brasile, 2/o Di Giannantonio. Dietro alle Ducati ci sono le Aprilia di Martin e Bezzecchi #ANSA facebook