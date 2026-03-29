Bezzecchi vince anche ad Austin doppietta Aprilia con Martin secondo

Nel Gran Premio delle Americhe, disputato ad Austin, Marco Bezzecchi ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva in MotoGP. La gara si è conclusa con una doppietta per Aprilia, con il pilota britannico secondo e l'altro portacolori del team terzo. Completa il podio il pilota proveniente dalla regione di lingua spagnola. Con questa vittoria, Bezzecchi torna in vetta alla classifica mondiale.

Completa il podio Acosta. Il pilota romagnolo torna in vetta al Mondiale AUSTIN (STATI UNITI) - Marco Bezzecchi vince il Gran Premio delle Americhe ed infila la quinta vittoria consecutiva in MotoGP. Sul circuito di Austin, il pilota romagnolo dell'Aprilia torna così leader del campionato, distanziando di quattro punti il compagno di box, Jorge Martin, che ha chiuso la gara al secondo posto davanti a uno stoico Pedro Acosta (Ktm). Il primo degli esclusi dal podio è il poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), che precede Marc Marquez (Ducati), al quinto posto. Nell'ordine, completano la top ten Enea Bastianini (Ktm Tech 3), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Francesco Bagnaia (Ducati) e Luca Marini (Honda). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bezzecchi vince anche ad Austin, doppietta Aprilia con Martin secondo Articoli correlati Leggi anche: Bezzecchi show ad Austin, vittoria nel GP USA e doppietta Aprilia: Martin secondo, Bagnaia solo 9° MotoGP Austin, Martin vince la Sprint: Bagnaia secondo, caduta per BezzecchiColpo di scena nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: a vincere è Jorge Martin, che conquista il primo successo stagionale superando... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bezzecchi vince Temi più discussi: MotoGP, Bezzecchi vince anche in Brasile: è lui l’uomo da battere. Sul podio anche Di Giannantonio; MotoGp, Marco Bezzecchi vince in Brasile davanti a Martin. VIDEO; Motogp, Bezzecchi vince in Brasile. Martin è secondo; MotoGp: grande Italia anche in Brasile, trionfo di Bezzecchi e doppietta Aprilia. Bezzecchi show ad Austin, vittoria nel GP USA e doppietta Aprilia: Martin secondo, Bagnaia solo 9°Marco Bezzecchi vince il Gp delle Americhe di MotoGP. Sul circuito di Austin è lui a trionfare davanti a Jorge Martin che si piazza in seconda posizione ... fanpage.it MotoGP, Bezzecchi suona la 5a sinfonia ad Austin: 2° Martìn, 3° AcostaMotoGP: Marco vince il terzo GP di questa stagione ed il 5° consecutivo. Secondo Martìn, poi Acosta. Di Giannantonio precede Marc Marquez, che recupera dopo il long lap ma non è più il re del COTA. Ba ... gpone.com Bezzecchi vince ancora e torna leader del mondiale | La cronaca - facebook.com facebook Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin. Cadono Bezzecchi e Marquez - x.com