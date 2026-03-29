motogp bezzecchi vince ancora

Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nel Gran Premio delle Americhe, ottenendo così la sua quinta vittoria consecutiva in MotoGP. La gara si è svolta in un circuito statunitense, dove il pilota ha concluso davanti agli altri concorrenti. La competizione si è svolta senza particolari incidenti, con il pilota che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.

AGI - Marco Bezzecchi vince il Gran Premio delle Americhe e infila la quinta vittoria consecutiva in MotoGP. Sul circuito di Austin, il pilota romagnolo dell'Aprilia torna così leader del campionato, distanziando di quattro punti il compagno di box, Jorge Martin, che ha chiuso la gara al secondo posto davanti a uno stoico Pedro Acosta (Ktm). Il primo degli esclusi dal podio è il poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), che precede Marc Marquez (Ducati), al quinto posto. Nell'ordine, completano la top ten Enea Bastianini (Ktm Tech 3), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Francesco Bagnaia (Ducati) e Luca Marini (Honda). 🔗 Leggi su Agi.it

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