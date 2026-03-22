Goiania (Brasile) 22 marzo 2026 - Simply the Bez e per la prima volta lo dice anche la classifica mondiale. Marco Bezzecchi vince anche in Brasile, fa il bis dopo la Thailandia e ora siede solitario in vetta al Mondiale di MotoGP. Uno-due Aprilia sul tracciato intitolato ad Ayrton Senna, con Jorge Martin a ritrovare un piazzamento sul podio al secondo posto, mentre Di Giannantonio vince il derby ducatista con Marc Marquez e conclude in terza posizione. Dietro di loro Ogura, Alex Marquez, Acosta, Aldeguer, Zarco e Fernandez completano la top 10, mentre per gli italiani a punti Marini, Morbidelli e Bastianini, rispettivamente arrivati 11°, 12° e 15°. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGP Brasile: Bezzecchi vince dominando ancora ed è primo nel Mondiale

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