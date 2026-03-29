Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio delle Americhe ad Austin, il terzo appuntamento della stagione MotoGp 2026. Con questa vittoria, il pilota ha ottenuto il suo terzo risultato consecutivo. Sul secondo gradino del podio si è piazzato il pilota della seconda posizione. La gara ha visto la partecipazione di diversi piloti e team, con Aprilia che ha conquistato una doppietta.

Bez vince la quinta gara consecutiva dalla passata stagione e torna in testa al Mondiale. Pedro Acosta (Ktm) completa il podio. Bagnaia (Ducati) sprofonda in decima posizione Marco Bezzecchi (Aprilia) ha vinto il Gran Premio delle Americhe a Austin, il terzo appuntamento della stagione MotoGp 2026. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota romagnolo dell'Aprilia, 27 anni, ha conquistato la vittoria nella terza “gara-lunga” della stagione. Per Bez è la terza vittoria stagionale, sempre di domenica, dopo i successi ottenuti in Thailandia, nella corsa inaugurale e nel Gp del Brasile e la quinta consecutiva dalla passata stagione. Bezzecchi ha riscattato alla grande l'errore di ieri sabato 28 marzo nella Sprint, quando era caduto a 2 giri dalla fine vanificando una preziosa seconda posizione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Marco Bezzecchi domina a Austin e vince il Gp delle Americhe: tre vittorie in tre Gp, Martin 2°: doppietta Aprilia

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È clamoroso il record di tutti i tempi stabilito da Marco Bezzecchi: 105 (in corso) giri consecutivi al comando, battendo il record di 103 ci Jorge Lorenzo del 2015 #USGP x.com