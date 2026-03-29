MotoGp Bezzecchi è dominante | vince anche ad Austin è il terzo successo in tre gare | Ordine d’arrivo e classifica

Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria anche nel Gran Premio di Austin, portando a casa il suo terzo successo consecutivo in questa stagione. Dopo aver trionfato in Thailandia e Brasile, il pilota ha concluso la gara negli Stati Uniti davanti agli altri concorrenti. La classifica finale e l'ordine d’arrivo sono stati comunicati dopo la corsa, confermando la sua posizione di leader nel campionato.

Thailandia, Brasile e Stati Uniti. Marco Bezzecchi vince anche ad Austin e ottiene la terza vittoria su tre in questa stagione. Una gara condotta magistralmente dal pilota italiano, che chiude davanti a Jorge Martin (doppietta Aprilia) e festeggia dopo la bandiera a scacchi. Tecnicamente perfetto, intelligente nella gestione, Bez ha dominato e non ha mai messo in discussione il successo. È il primo pilota che dal 1992 in poi conduce 5 GP consecutivi dall’inizio alla fine. A chiudere il podio un ottimo Pedro Acosta. Ai piedi del podio invece Fabio Di Giannantonio, mentre Bastianini ha chiuso al sesto posto, dietro a Marc Marquez. Crollo di Bagnaia nel finale: dal quinto posto ha alla fine chiuso al decimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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