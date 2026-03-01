MotoGp Bezzecchi domina in Thailandia | ordine d’arrivo e classifica Mondiale

Il pilota italiano dell'Aprilia ha vinto il Gran Premio di Thailandia, disputato sul circuito di Buriram. Partito dalla pole position, ha mantenuto la leadership per tutta la gara, conquistando la vittoria. Questa è stata la prima tappa del Mondiale di MotoGp della stagione 2024. La classifica mondiale si aggiorna con i risultati di questa gara.

(Adnkronos) – Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Thailandia. Oggi, domenica 1 marzo, il pilota italiano dell'Aprilia ha trionfato nella prima gara del Mondiale di MotoGp, dopo essere partito dalla pole position e dominando la gara, disputata sul circuito di Buriram. Dietro di lui si è piazzata la Ktm di Pedro Acosta.

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, cade BezzecchiPedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP.

MotoGP 2026. GP di Thailandia. Marco Bezzecchi domina: Posso anche non andare più in TV. Rivali? In Europa sarà tutto più chiaro, ma Marc Marquez è il favorito e Pedro ...L'italiano vince dominando il primo GP dell'anno ed è anche un grande weekend per la Aprilia (4 nei primi 5): I test ogni tanto ti portano fuori strada perché la pista diventa sempre fantastica, ma ab ... moto.it

MotoGP, Bezzecchi domina il GP della Thailandia! Nono Bagnaia, fuori i fratelli MarquezDopo la Sprint vinta da Acosta che ha aperto il Mondiale, i piloti tornano in pista a Buriram: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Non era mai accaduto che Aprilia piazzasse tutti i suoi quattro piloti in top 5. Per Marco Bezzecchi è la terza vittoria consecutiva in MotoGP, un risultato mai raggiunto da nessun pilota Aprilia nella storia. Inoltre, negli ultimi tre Gran Premi ha sempre condotto la - facebook.com facebook

Alla prima gara MotoGP il riminese Marco Bezzecchi vola con Aprilia Racing: quattro moto tra i primi cinque e Marc Márquez fuori per foratura. Bagnaia resta in affanno. Derby italiano riaperto - @uzapelloni x.com