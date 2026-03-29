Moto2 Austin | Agius piega Vietti e vince la gara delle cadute Gonzalez nuovo leader mondiale

Durante il Gran Premio di Austin, la corsa di Moto2 è stata interrotta dopo una grande caduta e si è ridotta a soli dieci giri. L’australiano ha concluso primo, battendo l’italiano e Guevara, che erano in gara fino alla fine. Con questa vittoria, il pilota australiano si è aggiudicato la vittoria e ha superato in classifica il rivale italiano. Il nuovo leader mondiale è stato quindi annunciato alla fine della gara.

Incidenti, paura, sorpassi, rimonte: succede di tutto in Moto2 sul Circuit of the Americas. Ad Austin trionfa Senna Agius dopo una gara interrotta inizialmente dalla caduta che ha visto coinvolti sette piloti. L’australiano del team Intact GP resiste al pressing di un grande Celestino Vietti. L’italiano accarezza a lungo l’idea di una vittoria con la sua Boscoscuro Speed Up, ma si arrende nel finale, chiudendo comunque davanti a Izan Guevara. Il team Intact GP fa doppietta: oltre al successo di Agius può festeggiare anche la leadership iridata finita nelle mani di Manuel Gonzalez, quinto sul traguardo dietro a David Alonso. Decimo Tony Arbolino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto2 Austin: Agius piega Vietti e vince la gara delle cadute. Gonzalez nuovo leader mondiale Articoli correlati LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Senna Agius anticipa Vietti e trionfa ad AustinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA È davvero tutto per questa incredibile gara Moto2. Leggi anche: LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Gonzalez trionfa in una gara convulsa, Vietti in top-10 Tutto quello che riguarda Moto2 Austin Temi più discussi: Moto2, Alonso piega Gonzalez nelle Pre-Qualifiche ad Austin, Holgado in Q1; Spezia, salta Donadoni: in panchina torna D'Angelo; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata; Moto2, Incontenibile Alonso: pole e record a Austin. Solo 16° Dani Holgado. 5° Vietti. Moto2 | Gp Austin: Agius batte Vietti in una gara ridotta a 10 giri dopo la bandiera rossaMoto2 GP Stati Uniti Gara - Senna Agius si è aggiudicato il Gran Premio degli Stati classe Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 disputato al COTA, Circuit of The Americas. Il pilota Intact ... motograndprix.motorionline.com Moto2, GP Austin: vince Agius, 2° Vietti. Maxi incidente al via, frattura per Piquerassubito bandiera rossa a Austin per una maxi caduta innescata da Ferrandez che ha coinvolto Garcia, Alonso, Munoz, Veijer, Salac e Piqueras, che ha avuto la peggio: frattura al femore sinistro per lo s ... sport.sky.it Gara Moto2 Austin, clamoroso botto al primo giro: 7 piloti a terra, bandiera rossa @corsedimoto x.com Moto2, GP Americhe: Alonso in pole ad Austin, indietro Holgado - facebook.com facebook