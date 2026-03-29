LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA | Senna Agius anticipa Vietti e trionfa ad Austin

Durante la gara Moto2 al GP degli Stati Uniti, Senna Agius ha preso subito il comando e ha concluso in prima posizione, anticipando il pilota che seguiva. La gara si è svolta ad Austin, con numerosi sorpassi e cambi di posizione tra i concorrenti. A metà corsa, David Alonso è stato penalizzato, e la nuova griglia di partenza è stata comunicata nelle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA È davvero tutto per questa incredibile gara Moto2. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. Manuel Gonzalez è il nuovo leader del Mondiale. Rientra in lotta anche Vietti, a 7 punti dallo spagnolo nella classifica piloti. Sesto Baltus nonostante il long lap, settimo Lopez, ottavo Escrig, nono Roberts. Chiude la top 10 Arbolino. Ha dato tutto Celestino Vietti che deve accontentarsi della seconda posizione. Terzo Guevara. Quarto un incredibile Alonso in rimonta, quinto Gonzalez. SENNA AGIUS VINCE IL GP DEGLI STATI UNITI!!!!!! Molto abile Agius, Vietti non tiene più il suo ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Senna Agius anticipa Vietti e trionfa ad Austin Articoli correlati Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,... Leggi anche: LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Gonzalez trionfa in una gara convulsa, Vietti in top-10 Aggiornamenti e notizie su Senna Agius Temi più discussi: Moto2, ottimo inizio per gli italiani ad Austin. Vietti e Arbolino subito protagonisti nella FP1; Moto2, pre-qualifiche Austin: Alonso da record, Arbolino e Vietti in Q2; Moto2, Tony Arbolino chiude in testa le FP2 ad Austin. In top 10 Vietti; Pre-qualifiche Moto2: Arbolino il migliore in Brasile, 6° Vietti. LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Senna Agius anticipa Vietti e trionfa ad AustinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA -8 Agius passa Baltus! -8 Ancora un errore per Vietti che ... oasport.it Moto2, diretta live GP Americhe ad AustinIl racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 20.15 di domen ... sport.virgilio.it Senna Agius e Alonso Lopez completano la prima fila virtuale piazzandosi davanti a Manuel Gonzalez - facebook.com facebook