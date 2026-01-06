Mostre il programma di inizio 2026 nelle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo inaugurano il primo semestre 2026 con un ricco programma espositivo nelle sedi di Milano, Torino, Napoli e Vicenza. L’offerta culturale si distingue per progetti originali, basati su approfondite ricerche scientifiche e collaborazioni internazionali, offrendo al pubblico esposizioni di alto livello e opportunità di approfondimento nell’ambito delle arti e della cultura.

Il primo semestre 2026 di Intesa Sanpaolo in ambito culturale si aprirà con una programmazione di alto profilo nelle quattro sedi delle Gallerie d’Italia, Milano, Torino, Napoli e Vicenza, caratterizzata da grandi progetti espositivi originali, frutto di ricerca scientifica e di collaborazioni internazionali. Il programma apre alle Gallerie d’Italia di Milano con la mostra fotografica Gianni Berengo Gardin. Lo studio di Giorgio di Morandi, dal 28 gennaio al 6 aprile 2026, nell’ambito del progetto espositivo diffuso ‘MetafisicaMetafisiche’, a cura di Vincenzo Trione, che si terrà a Milano anche a Palazzo Reale, alla Grande Brera-Palazzo Citterio e al Museo del Novecento e che intende raccontare la Metafisica come movimento artistico, come tendenza, come figura estetica e poetica del Ventesimo e Ventunesimo secolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento alle Gallerie d’Italia d’Intesa Sanpaolo

Leggi anche: Messina: "Intesa Sanpaolo vessillo dell'Italia all'estero"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quali mostre vedere nel 2026: ecco le anticipazioni; Le mostre più attese del 2026 dedicate all'Impressionismo; Gennaio 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 31 gennaio 2026; Le mostre ‘Must to See’ del 2026: guida alle esposizioni da non perdere.

Le mostre più attese del 2026 dedicate all'Impressionismo - L’arte impressionista si conferma grande protagonista del calendario espositivo dell’anno che sta per iniziare, grazie alle mostre in corso (e in programma) presso i musei più prestigiosi di Italia e ... arte.sky.it