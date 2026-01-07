Livorno | Cgil in lutto addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti | Esempio di grande militanza

La città di Livorno e il movimento sindacale della Cgil piangono la scomparsa di Mauro Pelagatti, storico sindacalista scomparso all’età di 86 anni. Figura di riferimento e di grande dedizione, Pelagatti ha dedicato la propria vita alla tutela dei lavoratori e ai valori del sindacato. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sul ruolo e l’importanza del lavoro sindacale nella comunità locale.

Lutto in città e in particolar modo negli ambienti sindacali della Cgil per la scomparsa, avvenuta all'età di 86 anni, di Mauro Pelagatti. Storico militante e dirigente della Fp Cgil fin dagli anni '70, dal sindacato lo ricordano come “un esempio di grande militanza”, aggiugendo che “ha fatto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno | Cgil in lutto, addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti: "Esempio di grande militanza" Leggi anche: Cgil, addio allo storico sindacalista Anselmo Ramponi Leggi anche: Novara, addio allo storico sindacalista Uil Raffaele Arezzi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Suvereto, addio a Renato Giudici. Bartoletti (Spi - Cgil): 'Un sindacalista che sapeva ascoltare e aggregare. Ci mancherà molto'; Addio a Renato Giudici; Addio a Renato Giudici, una vita spesa per il sindacato; Addio a Giovanni Benetti, Polizia Locale in lutto. Cgil in lutto per la scomparsa di Mauro Pelagatti - La Cgil Livorno piange la scomparsa di Mauro Pelagatti, storico militante e dirigente della Fp- livornopress.it Suvereto, addio a Renato Giudici. Bartoletti (Spi-Cgil): “Un sindacalista che sapeva ascoltare e aggregare. Ci mancherà molto” - Cgil): "Un sindacalista che sapeva ascoltare e aggregare. livornopress.it VENEZUELA, CGIL LIVORNO: "CONDANNIAMO ATTACCO USA. CHIEDIAMO IL RIPRISTINO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E L'INTERVENTO ONU" La #Cgil #Livorno condanna con fermezza la violazione della sovranità nazionale della Repubblica de - facebook.com facebook #Venezuela, #Cgil #Livorno: "Condanniamo attacco #USA. Chiediamo il ripristino del diritto internazionale e l'intervento dell'ONU" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.