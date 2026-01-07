Livorno | Cgil in lutto addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti | Esempio di grande militanza

La città di Livorno e il movimento sindacale della Cgil piangono la scomparsa di Mauro Pelagatti, storico sindacalista scomparso all’età di 86 anni. Figura di riferimento e di grande dedizione, Pelagatti ha dedicato la propria vita alla tutela dei lavoratori e ai valori del sindacato. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sul ruolo e l’importanza del lavoro sindacale nella comunità locale.

Lutto in città e in particolar modo negli ambienti sindacali della Cgil per la scomparsa, avvenuta all'età di 86 anni, di Mauro Pelagatti. Storico militante e dirigente della Fp Cgil fin dagli anni '70, dal sindacato lo ricordano come “un esempio di grande militanza”, aggiugendo che “ha fatto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

