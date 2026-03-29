È scomparso a 73 anni il cantautore, attore e scrittore fiorentino. Nel corso della sua carriera ha collaborato con vari artisti, tra cui Lu Colombo, con cui ha scritto la brano “Maracaibo”. Ha lavorato anche in teatro, cinema e satira politica, affrontando diversi ambiti artistici durante gli anni Settanta, periodo in cui ha iniziato a emergere come musicista.

ROMA – E’ morto, a 73 anni, David Riondino, cantautore, attore e scrittore. Fiorentino, inizia a sperimentare come cantautore nell’ambiente musicale fiorente degli anni settanta. Nel 1979, pubblica con l’etichetta Ultima Spiaggia il primo album. Tra il dicembre 1978 e il gennaio 1979 ha l’occasione di aprire i concerti nella tournée di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi (Patrick Djivas e Franz Di Cioccio avevano suonato nell’album d’esordio appena uscito). L’anno successivo esce il secondo disco Boulevard. Ancora poco più che ventenne è tra i fondatori, con la sorella Chiara, del Collettivo Víctor Jara, eclettica cooperativa di teatro-musica-animazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morto David Riondino: scrisse “Maracaibo” con Lu Colombo. Ma ha fatto anche teatro, cinema e satira politica

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E' morto, all'età di 73 anni, David Riondino, cantautore, attore e scrittore. Nato a Firenze nel 1952, figlio di un maestro elementare. Nell'ambiente musicale degli anni Settanta cominciò a sperimentarsi come cantautore, fino all'occasione unica di aprire i concert - facebook.com facebook