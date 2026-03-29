Un avvocato ha riferito che tra i medici incaricati di valutare un accordo stragiudiziale sul caso di morte di un uomo figura anche il consulente di parte di uno dei sette medici indagati. La questione riguarda la presenza di questa figura nel comitato di valutazione dei sinistri, con l’avvocato che si domanda se sia opportuno o meno che ricopra tale ruolo.

“Ci risulta che tra i medici del comitato valutazione sinistri, deputato a vagliare la nostra proposta di accordo stragiudiziale, figura il consulente di parte di uno dei sette medici indagati: ci chiediamo se sia opportuno o meno che ricopra tale incarico". È quanto rende noto all'Ansa l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino. Tornando alla richiesta di accordo formulata all'ospedale Monaldi, Petruzzi spiega che "la relazione del comitato valutazione sinistri, redatta dall'avvocato Rita Castaldi, è a disposizione della direzione del Monaldi dal 10 marzo scorso: ciononostante nessuna risposta ci è pervenuta, malgrado la nostra richiesta di accordo stragiudiziale sia datata 5 marzo". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Morte Domenico, l'avvocato: “Tra chi deve valutare il nostro accordo c'è il consulente di un indagato”

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