È morto il piccolo Domenico | l' annuncio dell' avvocato La mamma | Non deve essere dimenticato

Il piccolo Domenico, di due anni e mezzo, è deceduto a Napoli. La sua famiglia ha annunciato la notizia, spiegando che il bambino aveva subito un trapianto di cuore dopo aver contratto gravi danni da ghiaccio secco. Nelle ultime ore, le condizioni di Domenico sono peggiorate drasticamente, portando al decesso. La madre ha chiesto che il ricordo del suo bambino non venga mai dimenticato. La sua storia ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.
Il piccolo Domenico è morto. A renderlo noto è stato l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Le condizioni del bimbo di due anni e mezzo di Napoli sottoposto nei mesi scorsi al trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco, si sono aggravate questa mattina. Intorno alle 5.30, il piccolo sarebbe andato incontro a un arresto cardiocircolatorio, segnando un nuovo, drammatico peggioramento del quadro clinico. "Quello che è successo a Domenico non dovrà essere dimenticato", le parole della mamma Patrizia a Repubblica dopo la notizia della morte del piccolo. In questi giorni a Napoli, nelle fredde luci della terapia intensiva, Patrizia non si è mai allontanata dal lettino di suo figlio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
