Morte di Domenico c’è un settimo indagato L’avvocato della famiglia | L’espianto poteva essere posticipato

Il decesso di Domenico è stato causato da un trapianto con un cuore compromesso, portando all’iscrizione di un settimo indagato nel caso. L’avvocato della famiglia accusa che l’espianto poteva essere rimandato, evidenziando dubbi sulla tempistica. La vicenda ha suscitato tensioni tra i familiari e le autorità sanitarie, mentre si cerca di fare luce sulle responsabilità. La famiglia si prepara a chiedere chiarimenti ufficiali sulla gestione del caso.

Napoli, 23 febbraio 2026 – Sono i giorni della verità oltre che del dolore per la famiglia del piccolo Domenico, morto all’ospedale Monaldi dopo una lunga agonia a causa di un trapianto con un cuore ‘bruciato’. Nell’inchiesta della procura di Napoli c’è un settimo indagato, un altro sanitario del nosocomio. I pm titolari del fascicolo hanno anche chiesto un incidente probatorio, cosa che farà slittare la data del funerale del bimbo. Il legale della famiglia: “Nella cartella clinica non c’è ‘ok’ al cuore nuovo”. L’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, spiega quali sono i punti da chiarire per fare piena luce su quanto accaduto quel terribile 23 dicembre, quando al piccolo Domenico è stato impiantato il cuore danneggiato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Morte del piccolo Domenico, l’avvocato della famiglia: “Cartella clinica incompleta”L’avvocato della famiglia di Domenico denuncia che la cartella clinica è incompleta, causando ritardi nelle indagini.

Domenico, c'è un settimo indagato. La madre: "Scopriremo tutto"Domenico è morto dopo aver ricevuto un cuore danneggiato, un fatto che ha portato all’iscrizione di un settimo indagato nella vicenda.

