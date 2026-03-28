Aurora Tila uccisa a 13 anni dall’ex le chat con ChatGpt sono la prova dello stalking | Cos’è una relazione tossica?

Una ragazza di 13 anni è stata uccisa dall'ex fidanzato, e le conversazioni con ChatGpt sono state utilizzate come prove di stalking. Le chat mostrano richieste di aiuto e domande sulla gestione di una relazione tossica, in un tentativo di capire come affrontare la situazione. La vicenda si svolge a Piacenza e si aggiunge a un quadro di violenza e controllo esercitato dall'ex ragazzo.

Piacenza, 28 marzo 2026 – ChatGpt, come dovrei comportarmi? Ma questa “delicata e soffocante situazione” è amore? Cos’è una relazione tossica? Disperate richieste d’aiuto all’AI per salvarsi dall’assedio reale dell’ex fidanzatino che diventerà assassino. Le chat di Aurora Tila su ChatGpt contribuiscono a provare lo stalking a cui era sottoposta. Lo dice la sentenza a carico del ragazzo, all'epoca 15enne, condannato a 17 anni per aver ucciso la 13enne, gettandola nel vuoto da un balcone a Piacenza, il 25 ottobre 2024. La ragazzina chiedeva consigli all'intelligenza artificiale sulla relazione, se doveva lasciare il suo giovanissimo stalker e come fare a distinguere un amore vero da uno tossico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aurora Tila uccisa a 13 anni dall’ex, le chat con ChatGpt sono la prova dello stalking: “Cos’è una relazione tossica?” Articoli correlati Aurora Tila uccisa a 13 anni dall’ex, le chat con ChatGpt sono la prova dello stalking. Ecco la sentenzaPiacenza, 28 marzo 2026 – ChatGpt, come dovrei comportarmi? Ma questa “delicata e soffocante situazione” è amore? Cos’è una relazione tossica?... Omicidio Aurora Tila, le domande a ChatGPT confermano lo stalking: «Chiedeva come distinguere un amore vero da uno tossico»Non sono state solo le testimonianze di amiche e familiari a incastrare il killer di Aurora Tila, la 13enne scaraventata dal settimo piano di un... Una selezione di notizie su Aurora Tila Temi più discussi: Uccisa a 13 anni, nasce l'associazione La luce di Aurora; Presentazione dell’associazione La luce di Aurora il 28 marzo al Castello Anguissola Scotti di Agazzano – AUDIO; Brescia, bambina scopre di essere incinta di suo padre: l'uomo l'aveva violentata più volte. Femminicidio Aurora Tila, motivazioni sentenza: Sue richieste a ChatGpt provano stalkingLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Aurora Tila, motivazioni sentenza: 'Sue richieste a ChatGpt provano stalking' ... tg24.sky.it Aurora Tila uccisa a 13 anni, la sentenza: «Le sue ricerche su ChatGPT provano lo stalking». Il fidanzato condannato a 17 anniAurora Tila era vittima di stalking. La ragazzina, 14 anni ancora da compiere, è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata nel vuoto dal ... msn.com Le conversazioni tra Aurora Tila e ChatGPT entrano tra gli elementi ritenuti attendibili dai giudici e contribuiscono a delineare un quadro di stalking subito dalla 13enne, morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza dopo essere precipitata dal balcone al settimo pian - facebook.com facebook Omicidio di Aurora Tila, la sentenza: “Le sue richieste a ChatGpt provano lo stalking” x.com