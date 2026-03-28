Vent' anni di inferno | condannato lo stalker di Morgana Blue Bambole di Pezza Perseguitava anche Micol Martinez

Un uomo svizzero di 50 anni è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione senza sospensione della pena a Milano, per aver molestato per circa vent’anni Morgana Blue, artista nota come Lisa Cerri e fondatrice dei Bambole di Pezza. La stessa persona era coinvolta anche in episodi di persecuzione nei confronti di un’altra cantante, Micol Martinez. La sentenza si riferisce a comportamenti che si sono protratti nel tempo.

Le due artiste, nonché la madre di Martinez, perseguitate da un uomo che arrivò a scrivere una canzone dal titolo "Morgana putt***" e a presentarsi armato a un concerto È stato condannato a Milano a un anno e tre mesi di reclusione (senza sospensione della pena) un uomo svizzero di 50 anni, imputato per avere molestato, per un periodo di circa vent'anni, Morgana Blue, nome d'arte di Lisa Cerri, fondatrice della band ‘Bambole di Pezza’ che ha partecipato, tra l'altro, all'ultimo Festival di Sanremo, nonché la musicista Micol Martinez e la madre di lei, Katia Zerbini. La procura aveva chiesto due anni e otto mesi. Lo stalker, stando alle indagini, ha contattato le vittime centinaia di volte ogni anno, al telefono e via messaggio sui social network, anche attraverso falsi profili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Vent'anni di inferno: condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol Martinez Articoli correlati Messaggi deliranti, insulti e minacce col coltello: condannato lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di pezzaMilano, 28 marzo 2026 – Ai concerti, sui social, al telefono: la sua presenza molesta si sarebbe manifestata ovunque. Leggi anche: Lo stalker di Morgana Blue condannato a 15 mesi carcere Una selezione di notizie su Morgana Blue Vent'anni di inferno: condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol MartinezÈ stato condannato a Milano a un anno e tre mesi di reclusione (senza sospensione della pena) un uomo svizzero di 50 anni, imputato per avere molestato, per un periodo di circa vent'anni, Morgana Blue ... milanotoday.it Milano, condannato lo stalker di Morgana delle «Bambole di pezza»: «Una persecuzione lunga vent'anni»L'uomo, cittadino svizzero, è stato condannato a un anno e tre mesi per stalking alla chitarrista ... msn.com