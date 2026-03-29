Moody's ha espresso un giudizio positivo sulla gestione dei conti pubblici italiani, confermando la solidità dell'impostazione adottata dal governo. La revisione periodica del rating evidenzia l'apprezzamento per la linea prudente e rigorosa seguita dal ministro dell'Economia. Questa valutazione si basa sui dati e sulle politiche fiscali messe in atto dalla squadra di governo.

L'apprezzamento per la linea prudente e rigorosa del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti emerge con chiarezza dalla revisione periodica di Moody's sul rating dell'Italia, che conferma la solidità dell'impostazione dei conti pubblici seguita dal governo. L'agenzia internazionale sottolinea come il giudizio Baa2 con outlook stabile sia sostenuto da una gestione attenta della finanza pubblica e da un quadro macroeconomico complessivamente equilibrato, evidenziando che l'Italia può contare su "una grande economia diversificata e ad alto reddito, una forte base di investitori domestici e politiche ancorate all'Unione europea e all'area euro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moody's vota per il governo: "Bene il risanamento dei conti"

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