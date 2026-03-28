L'agenzia di rating Moody's ha rivisto leggermente al ribasso le previsioni di crescita dell'Italia per il 2026, passando da un aumento dello 0,8% a uno dello 0,7%. Nel rapporto, l'agenzia ha anche espresso fiducia nel percorso di consolidamento del bilancio del paese, definendolo credibile. La valutazione si basa su un processo che vede il governo impegnato in misure di contenimento della spesa e di riforme strutturali.

Leggera limatura da parte dell'agenzia di rating Moody's alle stime di crescita dell'Italia nel 2026 che passano da +0,8% a +0,7%. un intervento che è legato, si spiega, all'impatto del conflitto in Iran che - nello scenario di base- potrebbe essere di durata relativamente limitata. In generale, si sottolinea, "le prospettive di crescita dell'Italia sono esposte al rischio di uno scenario più avverso caratterizzato da un prolungato conflitto" nell'area mediorientale che avrebbe ricadute sul nostro paese "in considerazione dell'esposizione elevata alle importazioni energetiche dal Golfo". Le tensioni geopolitiche hanno poi spinto l'agenzia a rialzare le stime sull'inflazione per quest'anno che passano dall'1,8% al 2,1%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moody's promuove il governo: il percorso di consolidamento del bilancio dell'Italia è credibile

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