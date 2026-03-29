Il Santuario di Montevergine riapre dopo i danni causati dalla frana di novembre, che ha interrotto l'accesso alla strada principale. La montagna si trova a oltre mille metri di altezza e presenta condizioni climatiche rigide invernali. La località rappresenta un punto di riferimento religioso e spirituale per i visitatori che aspettano di poter tornare a raggiungerla.

Strade ancora chiuse e ferite d’inverno, ma per la Domenica delle Palme i pellegrini tornano lassù dove la Madonna, “Mamma Schiavona”, aspetta Ci sono posti che resistono. Montevergine è uno di questi. Mille metri e più di quota, un freddo che d'inverno non perdona, una strada che la frana di novembre ha portato via e che nessuno ha ancora restituito. Eppure oggi, Domenica delle Palme, i fedeli salgono. Come hanno sempre fatto. Il Santuario è aperto. Si può arrivare a piedi, per chi ha le gambe e la voglia. Si può prendere la funicolare, che parte ogni mezz'ora nei giorni festivi e ogni quarantacinque minuti nei feriali, dalle nove fino alle diciassette e un quarto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Montevergine, la montagna che resiste: riapre il Santuario tra fede e attesa

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