Santuario di Montevergine | domenica riapre ai fedeli dopo la frana del 25 novembre

Solo funicolare e sentieri per raggiungere il santuario irpino. La strada resterà chiusa almeno fino a maggio Dopo mesi di chiusura forzata a causa della frana del 25 novembre scorso, il Santuario di Montevergine, in provincia di Avellino, riaprirà ai fedeli domenica 30 marzo, in occasione della Messa delle Palme. A fare il punto della situazione è il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, intervistato da Campania 24, programma in onda su Canale 9. L'unico mezzo motorizzato disponibile per raggiungere il santuario sarà la funicolare. "L'unico mezzo per salire a Montevergine sarà la funicolare, è il mezzo più sicuro al momento per raggiungere il Santuario", ha dichiarato D'Alessio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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