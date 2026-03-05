Montevergine il santuario riapre il 29 marzo L' abate | Invito i pellegrini a tornare

Il Santuario di Montevergine riaprirà il 29 marzo, come confermato dall'abate durante una riunione in Prefettura dedicata alla viabilità verso il monte. Nei giorni scorsi, l'abate ha partecipato al tavolo e ha invitato i pellegrini a tornare, sottolineando la data di riapertura senza fornire ulteriori dettagli. La decisione sulla riapertura è ufficiale e fissata per la fine di marzo.

Avellino, 5 marzo 2026 – Il Santuario di Montevergine riaprirà il 29 marzo. La data è confermata. A dirlo è l'abate, che oggi ha partecipato al tavolo convocato in Prefettura sulla viabilità verso il monte e ne è uscito con qualche rassicurazione in più. Con lui, al tavolo, anche Italo Giulivo, direttore della Protezione Civile della Regione Campania, e Anthony Acconcia, amministratore unico AIR, la società che gestisce la funicolare. La strada provinciale che sale al santuario resta interrotta a causa delle frane. I rocciatori sono già sulle pareti. La Provincia ha aggiornato il tavolo tecnico sull'avanzamento degli interventi di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Montevergine, l'Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme

Santuario di Montevergine chiuso per frana: l’annuncio dell’Abate GuarigliaChe prosegue: “Le opere di messa in sicurezza richiederanno tempi non brevi, presumibilmente fino alla primavera del 2026.

Tutto quello che riguarda Montevergine il santuario riapre il 29....

Argomenti discussi: Montevergine, l'Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme.

Montevergine, l’abate: Il Santuario riapre il 29 marzo. Pellegrini, tornate anche a piediL’abate del Santuario di Montevergine ha confermato con decisione la riapertura del santuario per il 29 marzo, esprimendo soddisfazione per il lavoro e la collaborazione avviata tra istituzioni e enti ... irpiniaoggi.it

Montevergine, verso la riapertura: possibile una corsia entro Pasqua e ripartenza della funicolareSi lavora per consentire nuovamente l’accesso al Santuario di Montevergine dopo le criticità causate dalle frane lungo la strada provinciale. Durante l’incontro in prefettura è stato fatto il punto su ... irpiniaoggi.it