Montevergine il santuario riapre il 29 marzo L' abate | Invito i pellegrini a tornare

Il Santuario di Montevergine riaprirà il 29 marzo, come confermato dall'abate durante una riunione in Prefettura dedicata alla viabilità verso il monte. Nei giorni scorsi, l'abate ha partecipato al tavolo e ha invitato i pellegrini a tornare, sottolineando la data di riapertura senza fornire ulteriori dettagli. La decisione sulla riapertura è ufficiale e fissata per la fine di marzo.
Avellino, 5 marzo 2026 – Il Santuario di Montevergine riaprirà il 29 marzo. La data è confermata. A dirlo è l'abate, che oggi ha partecipato al tavolo convocato in Prefettura sulla viabilità verso il monte e ne è uscito con qualche rassicurazione in più. Con lui, al tavolo, anche Italo Giulivo, direttore della Protezione Civile della Regione Campania, e Anthony Acconcia, amministratore unico AIR, la società che gestisce la funicolare. La strada provinciale che sale al santuario resta interrotta a causa delle frane. I rocciatori sono già sulle pareti. La Provincia ha aggiornato il tavolo tecnico sull'avanzamento degli interventi di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Santuario di Montevergine chiuso per frana: l'annuncio dell'Abate Guariglia
