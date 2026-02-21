Rifiuti abbandonati nei rioni | Servono fototrappole e nucleo di polizia ambientale

Numerosi rifiuti abbandonati nei rioni della città sono il risultato di comportamenti irresponsabili di alcuni cittadini. La presenza di sporcizia e discariche abusive crea disagio e degrado nelle zone interessate. Le autorità locali considerano l’installazione di fototrappole e il potenziamento del nucleo di polizia ambientale strumenti essenziali per contrastare questi atti. La lotta all’abbandono illecito di rifiuti richiede interventi immediati e mirati. I residenti chiedono azioni concrete per ripulire le aree colpite.

Rota e Valessina (Fratelli d'Italia): "Smart bin ed eco-isole si rivelano inutili: servono strumenti concreti contro chi abbandona rifiuti. Lecco non può offrire ai turisti uno spettacolo da terzo mondo" Ci troviamo ancora una volta a dover raccogliere, nostro malgrado, testimonianza di episodi di abbandono di rifiuti in alcuni rioni della nostra città. Le foto raccolte e scattate nei pressi del Politecnico e della Piccola Velocità evidenziano un problema che rimane irrisolto da troppo tempo e che costringe i residenti a dover convivere con rifiuti spesso maleodoranti. La conseguenza è uno spettacolo da terzo mondo, con rifiuti accatastati uno sopra l'altro e con i residenti esasperati che, sfiniti, devono inviare numerose segnalazioni a Silea, la quale provvede poi prontamente al recupero dei rifiuti abbandonati.