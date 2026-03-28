Al torneo ATP di Miami, l’attenzione si concentra sulla sfida tra Jannik Sinner e l’avversario che lo attende, il tennista ceco Lehecka. Dopo le eliminazioni agli Australian Open e a Doha, Sinner ha ripreso a vincere, inanellando undici successi consecutivi senza perdere un set. La partita tra i due si terrà nelle prossime fasi del torneo, ma ancora non è stata ufficialmente programmata.

Jannik può centrare un’impresa che manca da quasi 10 anni, l’ultimo a compierla fu Roger Federer: i punti di forza del suo avversario e quali sono i precedenti Inarrestabile. Jannik Sinner è “tornato” quello che conosciamo e dopo le eliminazioni agli Australian Open e all’Atp di Doha ha iniziato a inanellare una serie di successi stratosferici senza perdere mai un set (11 gare di fila). La vittoria contro Alexander Zverev, solido come non mai, gli ha dato l’accesso alla finale di domenica 29 marzo contro la rivelazione di questo torneo, il tennista ceco Jiri Lehecka, numero 22 del ranking Atp. Dotato di un gran dritto e con la superficie... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Miami, tra Sinner e il "Double Sunshine" c’è solo Lehecka: chi è l’avversario e quando giocano

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