Studenti con le imprese Career Day per il futuro

Il Career Day rappresenta un’occasione concreta per 45 studenti disoccupati di acquisire nuove competenze e incontrare 13 aziende locali, creando un ponte tra formazione e opportunità lavorative. L’evento mira a rispondere alle esigenze del territorio, favorendo l’incontro tra giovani in cerca di inserimento professionale e imprese alla ricerca di risorse qualificate. Un momento di confronto e crescita, pensato per il futuro dei partecipanti e delle realtà imprenditoriali coinvolte.

Offrire un’opportunità unica di qualificazione professionale a 45 studenti disoccupati e inoccupati, rispondendo a un’esigenza delle imprese locali e poi far incontrare chi è stato formato con 13 aziende. Ieri Palazzo Vistarino, sede della Fondazione Alma Mater Ticinensis, ha ospitato il Career Day della microelettronica organizzato nell’ambito di “ From micro to macro “, progetto dei Patti Territoriali per le competenze e il lavoro finanziato dalla Regione e di cui è capofila la Provincia di Pavia. Due i percorsi avviati nell’autunno 2025: layout design technician e lab technician-validatore in cui sono state formate due figure professionali destinate al distretto della microelettronica, ben radicato nel Pavese, di cui fanno parte venti aziende italiane e multinazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studenti con le imprese. Career Day per il futuro Leggi anche: Successo per il Career Day al Cianfarani: studenti e aziende a confronto sul futuro dell’informatica Leggi anche: Università, il Career Day Luiss sbarca a Milano: i talenti dell’ateneo romano incontrano le imprese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Studenti con le imprese. Career Day per il futuro; L’ITIS Majorana di Cassino lancia la decima edizione della 'Settimana della Tecnologia'; Pesaro, nasce il “Liceo del Made in Italy”: formazione e lavoro a braccetto; Messina risponde con entusiasmo all’Opportunity Day: oltre 5 mila presenze tra studenti, universitari, giovani inoccupati e disoccupati hanno animato la seconda edizione dell’evento promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, i. Studenti con le imprese. Career Day per il futuro - Il presidente della Provincia: "Settore fortemente radicato nel territorio". ilgiorno.it

Career-Day, 200 studenti incontrano le imprese - Il Career Day dell'Istituto Nobili, con Unindustria Reggio, ha unito 200 studenti e 31 aziende locali per favorire l'incontro tra giovani e mondo del lavoro. ilrestodelcarlino.it

Career day: un ponte tra studenti universitari di ingegneria informatica e aziende del territorio aretino - Arezzo, 29 maggio 2025 – Il Polo Universitario Aretino offre l’opportunità rivolta alle aziende socie e agli studenti del corso di laurea in Ingegneria Informatica di incontrarsi durante la giornata ... lanazione.it

Le competenze più richieste per il 2026 (lavori del futuro)

SCUOLA - Istituzioni, imprese e terzo settore parti di un accordo triennale volto a rafforzare partecipazione, inclusione e orientamento degli studenti. Istituto Professionale Cillario Ferrero ALBA facebook

“Competenze per la doppia transizione: digitale ed ecologica”, nuovo programma promosso da @unioncamere con @DINTEC_Scrl che coinvolge Camere di commercio, scuole, studenti e imprese per ridurre distanza tra formazione e mondo del lavoro. union x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.