Studenti con le imprese Career Day per il futuro

Da ilgiorno.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Career Day rappresenta un’occasione concreta per 45 studenti disoccupati di acquisire nuove competenze e incontrare 13 aziende locali, creando un ponte tra formazione e opportunità lavorative. L’evento mira a rispondere alle esigenze del territorio, favorendo l’incontro tra giovani in cerca di inserimento professionale e imprese alla ricerca di risorse qualificate. Un momento di confronto e crescita, pensato per il futuro dei partecipanti e delle realtà imprenditoriali coinvolte.

Offrire un’opportunità unica di qualificazione professionale a 45 studenti disoccupati e inoccupati, rispondendo a un’esigenza delle imprese locali e poi far incontrare chi è stato formato con 13 aziende. Ieri Palazzo Vistarino, sede della Fondazione Alma Mater Ticinensis, ha ospitato il Career Day della microelettronica organizzato nell’ambito di “ From micro to macro “, progetto dei Patti Territoriali per le competenze e il lavoro finanziato dalla Regione e di cui è capofila la Provincia di Pavia. Due i percorsi avviati nell’autunno 2025: layout design technician e lab technician-validatore in cui sono state formate due figure professionali destinate al distretto della microelettronica, ben radicato nel Pavese, di cui fanno parte venti aziende italiane e multinazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

studenti con le imprese career day per il futuro

© Ilgiorno.it - Studenti con le imprese. Career Day per il futuro

Leggi anche: Successo per il Career Day al Cianfarani: studenti e aziende a confronto sul futuro dell’informatica

Leggi anche: Università, il Career Day Luiss sbarca a Milano: i talenti dell’ateneo romano incontrano le imprese

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Studenti con le imprese. Career Day per il futuro; L’ITIS Majorana di Cassino lancia la decima edizione della 'Settimana della Tecnologia'; Pesaro, nasce il “Liceo del Made in Italy”: formazione e lavoro a braccetto; Messina risponde con entusiasmo all’Opportunity Day: oltre 5 mila presenze tra studenti, universitari, giovani inoccupati e disoccupati hanno animato la seconda edizione dell’evento promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, i.

studenti imprese career dayStudenti con le imprese. Career Day per il futuro - Il presidente della Provincia: "Settore fortemente radicato nel territorio". ilgiorno.it

Career-Day, 200 studenti incontrano le imprese - Il Career Day dell'Istituto Nobili, con Unindustria Reggio, ha unito 200 studenti e 31 aziende locali per favorire l'incontro tra giovani e mondo del lavoro. ilrestodelcarlino.it

Career day: un ponte tra studenti universitari di ingegneria informatica e aziende del territorio aretino - Arezzo, 29 maggio 2025 – Il Polo Universitario Aretino offre l’opportunità rivolta alle aziende socie e agli studenti del corso di laurea in Ingegneria Informatica di incontrarsi durante la giornata ... lanazione.it

Le competenze più richieste per il 2026 (lavori del futuro)

Video Le competenze più richieste per il 2026 (lavori del futuro)

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.