Mobilità IRC domanda cartacea | c’è tempo fino al 17 marzo A cosa fare attenzione QUESTION TIME con Ruscica Snadir LIVE Lunedì 30 marzo alle 16 | 00

È stato aperto il termine per presentare le domande di mobilità per gli insegnanti di religione cattolica, che scadrà il 17 aprile. Nei giorni scorsi si è tenuto un question time con un rappresentante sindacale, previsto in diretta per lunedì 30 marzo alle 16:00. I docenti devono prestare attenzione alle modalità di invio e alle scadenze indicate, evitando di inviare la domanda oltre il termine stabilito.

C’è tempo fino al 17 aprile per inoltrare la domanda di mobilità per gli insegnanti di religione cattolica. A differenza delle altre procedure, il tutto avviene mediante modalità cartacea. Pubblicazione dei movimenti, poi, prevista per il 5 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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