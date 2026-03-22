Mobilità ATA 2026 al via le operazioni | vincoli deroghe e non solo A cosa fare attenzione QUESTION TIME con Mileto Gilda Sinatas LIVE Lunedì 23 marzo alle 15 | 30

Al via anche la mobilità ATA. Ci sarà tempo fino al 13 aprile per inoltrare l'istanza. Le operazioni degli uffici periferici si concluderanno il 21 maggio, mentre la pubblicazione degli esiti è prevista per il 12 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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