Mobilità ATA 2026 al via le operazioni | vincoli deroghe e non solo A cosa fare attenzione QUESTION TIME con Mileto Gilda Sinatas LIVE Lunedì 23 marzo alle 15 | 30

Da orizzontescuola.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via anche la mobilità ATA. Ci sarà tempo fino al 13 aprile per inoltrare l'istanza.  Le operazioni degli uffici periferici si concluderanno il 21 maggio, mentre la pubblicazione degli esiti è prevista per il 12 giugno.  L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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