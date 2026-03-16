Mobilità docenti 2026 in deroga al vincolo triennale | attenzione a vincoli per la compilazione della domanda

Il 12 marzo 2026, durante il question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, è intervenuto Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti per parlare della mobilità dei docenti in deroga al vincolo triennale. La discussione ha riguardato le modalità di compilazione delle domande e i vincoli da rispettare. Nessuna decisione finale è stata annunciata in quella sede.

Nel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è discusso della mobilità del personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026/2027: le Precedenze. Quali possono essere valutate, bisogna fare attenzione alla compilazione della domandaNella valutazione della domanda di mobilità è possibile che alcune istanze vengano considerate con priorità a prescindere dal punteggio spettante, in... Mobilità docenti 2026: chi può presentare domanda senza vincolo, chi con deroga, chi noMobilità docenti, sottoscritta l'Ipotesi di Contratto per i movimenti dell'anno scolastico 202627. Tutto quello che riguarda Mobilità docenti Temi più discussi: Mobilità 2026/27: pubblicata l’Ordinanza. Domande al via dal 16 marzo (SCHEDA); Mobilità personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2026/27, pubblicata l'Ordinanza con modalità e scadenze per le domande; Mobilità docenti 2026, ecco chi ha il vincolo triennale e precisazioni documentazione deroghe. Nota Ministero; Mobilità scuola 2026/2027: in arrivo nuovo CCNI e Ordinanza. Domande presumibilmente dalla prossima settimana. Mobilità docenti e personale Ata, domande al via il 16 marzo: le novità del 2026Partono dal 16 marzo le domande di mobilità per il personale della scuola, docente e Ata, con novità importanti ... quifinanza.it Mobilità scuola 2026/2027: aperte le domande di trasferimento per docenti e personale ATAIl Ministero dell’Istruzione ha ufficialmente aperto la stagione dei trasferimenti per il prossimo anno scolastico. Con la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale n. 43 del 12 ... corriereadriatico.it Mobilità docenti e personale Ata, da oggi al via le domande: requisiti e scadenze - facebook.com facebook Contratto Integrativo (CCNI) mobilità Docenti e ATA 2025 2028 firmato: ecco il testo Pdf e cosa prevede Info e requisiti nel primo commento x.com