Mo | presidente commissione Knesset ' garantire libertà culto ai cristiani'

Da iltempo.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della commissione della Knesset ha dichiarato di voler garantire la libertà di culto ai cristiani. Questa affermazione è stata rilasciata durante un incontro con il ministro e il direttore generale di un ministero, avvenuto a Tel Aviv il 29 marzo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle misure o le azioni previste in seguito a questa dichiarazione.

Tel Aviv, 29 mar. (Adnkronos) - "Invito il presidente e il direttore generale del ministero degli Esteri a intervenire immediatamente su questo incidente e a garantire la libertà di accesso e di culto per le Chiese cristiane di Gerusalemme durante il periodo pasquale, in conformità con le direttive del Comando del Fronte Interno, ma con la massima sensibilità e il massimo rispetto". Lo ha dichiarato il presidente della commissione per l'Immigrazione, l'Integrazione e gli Affari della diaspora della Knesset, il rabbino Gilad Kariv, dopo che è stato impedito al patriarca latino, Pierbattita Pizzaballa, e al custode di Terrasanta, Francesco Ielpo, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme?. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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