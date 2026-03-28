Siria assalto ai cristiani | le minoranze a rischio con il moderato presidente Al-Sharaa

In Siria, le minoranze religiose affrontano crescenti minacce mentre il governo, guidato dal presidente Al-Sharaa, viene descritto come moderato. Oltre agli alawiti, ai drusi e ai curdi, anche i cristiani sono ora esposti a rischi di attacchi e persecuzioni. La situazione coinvolge gruppi diversi e si inserisce in un quadro di instabilità politica e sociale nel paese.

Gli alawiti. I drusi. I curdi. Adesso i cristiani. Quello che americani ed europei considerano un tentativo di restaurare l’unità territoriale della Siria sotto il potere del nuovo Governo somiglia sempre più, nella Siria dove i musulmani sunniti sono il 75% della popolazione, a un progetto di repressione delle minoranze nel segno dell’islamismo. Il caso degli alatiwi è stato il più drammatico. Nel marzo dell’anno scorso, dopo un agguato a una pattuglia governativa, le milizie di Hayat Tahrir al-Sham (Comitato per la liberazione del Levante, HTS), il gruppo islamista comandato da Abu Muhammad al-Joulani, ovvero da Ahmed al-Sharaa prima che diventasse presidente della Siria, erano calate sulla provincia di Latakia e avevano fatto strage di almeno 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Siria, assalto ai cristiani: le minoranze a rischio con il “moderato” presidente Al-Sharaa Articoli correlati Siria, il presidente Al Sharaa e le forze curde annunciano un cessate il fuocoL’accordo costituisce un duro colpo per i curdi, che speravano di preservare l’amministrazione autonoma insediata più di dieci anni fa nel nord e nel... Von der Leyen e Costa a Damasco incontrano Presidente Siria Ahmed al-Sharaa(Agenzia Vista) Damasco, 10 gennaio 2026 La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio dell'UE Antonio... US Forces Launch Operation Hawkeye Strike Against ISIS Targets in Syria Aggiornamenti e contenuti dedicati a Siria assalto ai cristiani le minoranze... SIRIA/ Al Sharaa si accorda coi curdi ma i suoi jihadisti sono un pericolo e puntano ai cristianiIl regime in Siria si accorda con le forze militari curde (SDF). Ma resta il problema delle minoranze e dei jihadisti che sostengono Al Sharaa Al Sharaa trova l’accordo con le SDF, le Forze ... ilsussidiario.net Siria, «rilasciati gli ostaggi cristiani»Sono stati rilasciati gli ostaggi assiri sequestrati due settimane fa dallo Stato islamico (Is) in un assalto contro alcuni villaggi cristiani nel nordest della Siria. Lo ha rivelato all'Osservatorio ... avvenire.it