Mo | Sorte ' no insulti e violenze contro libertà informazione'

La libertà di informazione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato. Esprimiamo solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino, vittima di insulti e violenze durante un corteo a Milano. È importante mantenere un clima di rispetto e libertà di stampa, senza tollerare comportamenti che minano il diritto di cronaca e il ruolo dei giornalisti nella società.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Piena solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, insultata e allontanata dal corteo pro-Pal di Milano. Un gesto grave, l'ennesimo da parte di questi sedicenti pacifisti, da condannare con fermezza. La libertà di stampa e di informazione è un pilastro della democrazia e non può essere messa a tacere con intimidazioni, insulti, violenze”. Lo afferma Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Sorte, 'no insulti e violenze contro libertà informazione' Leggi anche: Mo: Delrio, 'inaccettabili violenze antisemite, presentato Ddl contro questi fenomeni' Leggi anche: Mo: Biancofiore, 'presunti difensori pace nemici libera informazione che vanno fermati' Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mo: Sorte, 'no insulti e violenze contro libertà informazione' - “Piena solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, insultata e allontanata dal corteo pro- iltempo.it

Spalletti difende David dopo gli insulti in Juve Lecce “Perché si ricevono delle offese, non è che si ricevano frasi da un punto di vista sportivo, tipo ‘ha preso una decisione sbagliata’, no, sono proprio offese. Sono quelli che poi hanno a cuore gli amici che han - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.