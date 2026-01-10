Mo | Sorte ' no insulti e violenze contro libertà informazione'
La libertà di informazione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato. Esprimiamo solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino, vittima di insulti e violenze durante un corteo a Milano. È importante mantenere un clima di rispetto e libertà di stampa, senza tollerare comportamenti che minano il diritto di cronaca e il ruolo dei giornalisti nella società.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Piena solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, insultata e allontanata dal corteo pro-Pal di Milano. Un gesto grave, l'ennesimo da parte di questi sedicenti pacifisti, da condannare con fermezza. La libertà di stampa e di informazione è un pilastro della democrazia e non può essere messa a tacere con intimidazioni, insulti, violenze”. Lo afferma Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
