Missili e minacce I Pasdaran | Usa condanni i raid o rappresaglie contro i suoi atenei qui Colpito aereo-sentinella in base americana

Nelle ultime ore, sono stati segnalati attacchi missilistici provenienti dallo Yemen contro obiettivi in Israele e da parte dei Pasdaran contro basi americane, con i gruppi armati che hanno condannato eventuali raid o rappresaglie contro le loro strutture. Un missile è stato intercettato dall'esercito israeliano e un aereo-sentinella in una base statunitense è stato colpito, mentre i gruppi Houthi rivendicano lanci di missili contro Israele.

Due raid aerei israeliani contro due posti di blocco della polizia guidata da Hamas hanno ucciso almeno sei palestinesi, tra cui un bambino, secondo quanto riferito da funzionari sanitari locali, nell'ultima ondata di violenza nonostante un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, in vigore da oltre cinque mesi. I medici riferiscono che nel mirino dell'attacco aereo sono finiti due posti di blocco della polizia a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo tre poliziotti e tre civili, tra cui una bambina, e ferendone altri quattro. L'esercito israeliano non ha commentato immediatamente i recenti attacchi. Secondo i funzionari sanitari locali, l'esercito ha ucciso oltre 680 palestinesi a Gaza da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco con Hamas a novembre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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