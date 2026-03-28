Un aereo statunitense considerato di grande importanza è stato colpito in Arabia, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Nel Golfo, migliaia di Marines sono stati inviati in risposta alle crescenti minacce, mentre i combattimenti continuano tra le forze di alcuni gruppi armati e le milizie Houthi. Le fonti militari statunitensi indicano che, dopo un mese di operazioni, ci sono ancora circa 3.500 obiettivi da colpire.

Forti esplosioni sono state avvertite nel centro di Teheran per alcuni minuti. Lo riferisce Afp. Non è chiaro cosa sia stato colpito. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi e arabi, un E-3 Sentry americano è tra i velivoli rimasti danneggiati venerdì presso la base aerea Prince Sultan, in Arabia Saudita. La base è stata colpita da un attacco iraniano effettuato con missili e droni, che ha causato il ferimento di 12 militari e ha danneggiato anche diversi aerei da rifornimento statunitensi, come riportato dal Wall Street Journal.L'E-3 Sentry è un velivolo AWACS (Airborne Warning and Control System), ovvero un sistema di allarme e controllo aviotrasportato che aiuta a gestire lo spazio di battaglia e a tracciare droni, missili e aerei da centinaia di chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il Wsj: «Colpito un cruciale aereo-sentinella Usa in Arabia». Migliaia di Marines nel Golfo. Missili e minacce, gli Houthi in guerra

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