Arezzo, 26 febbraio 2026 – Un gesto concreto a favore dei bambini e delle mamme accolti dalla Fondazione Thevenin. Nel corso della riunione mensile del Club, tenuta il 25 febbraio 2026, la presidente del Soroptimist Club Arezzo, Daniela Tosi, ha annunciato la donazione di 2.500 euro destinata al progetto “Ludoteca Sempre Aperta”, lo spazio dedicato al gioco libero dei piccoli ospiti delle comunità “Miriam” ed “Edelweiss” di Casa Thevenin. Il contributo permetterà di garantire la presenza di un operatore specializzato per otto ore settimanali, assicurando continuità educativa ai bambini — molti dei quali provenienti da situazioni di fragilità — e offrendo alle madri momenti preziosi di autonomia nel loro percorso di recupero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Soroptimist Club Arezzo dona 2.500 euro alla Fondazione Thevenin

