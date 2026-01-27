Cliente molesto crea il caos al bar | ai carabinieri fornisce false generalità

Un cittadino brasiliano di 31 anni, residente nel veneziano, è stato arrestato dai Carabinieri di Selvazzano per aver fornito false generalità. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 25 gennaio, ha coinvolto un cliente molesto che ha causato disordini in un bar della zona. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto in flagranza di reato, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme e della collaborazione con le forze di polizia.

Nel primo pomeriggio di domenica 25 gennaio i militari della Stazione Carabinieri di Selvazzano hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino brasiliano di 31 anni, residente nel veneziano a Camponogara e già noto alle forze dell'ordine. E' accusato di falsa dichiarazione sull'identità.

