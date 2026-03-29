Per la prossima edizione di Ballando con le Stelle si parla di alcune novità nel cast, con la conduttrice che ha lasciato trapelare la possibilità di un ingresso inaspettato. Tra i nomi circolati figura un volto noto della televisione, già partecipante a un reality show di grande risonanza. La presenza di questa figura potrebbe rappresentare una novità rispetto alle scelte delle edizioni precedenti.

Ballando con le Stelle si prepara a una nuova edizione e Milly Carlucci lascia intendere possibili novità nel cast: tra i candidati anche un volto molto noto della tv nonchè ex concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: È di nuovo guerra tra Maria De Filippi e Milly Carlucci e stavolta entrambe vogliono vincere! Milly Carlucci è già proiettata verso la nuova edizione di Ballando con le Stelle, uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. Dopo gli impegni attuali, la conduttrice tornerà a concentrarsi sulla costruzione del cast, fase sempre molto delicata e strategica. Negli anni, il programma ha mantenuto una linea ben precisa nella scelta dei concorrenti, puntando su profili variegati ma sempre coerenti con lo spirito dello show. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Milly Carlucci pronta a fare uno strappo alla regola? A Ballando potrebbe arrivare un ex concorrente del GF VIP

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