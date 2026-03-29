Durante la puntata di venerdì 27 marzo del GF Vip, i concorrenti si sono sfidati in una prova di ballo, facendo rivivere dinamiche già viste in passato. Contestualmente, Milly Carlucci ha annunciato di aver richiesto i diritti per alcune sequenze televisive, senza fornire dettagli sulle modalità o sui contenuti coinvolti. La discussione sui diritti televisivi ha attirato l’attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Il GF Vip presenta alcune dinamiche che abbiamo già visto, ma non solo: tornando alla puntata di venerdì 27 marzo, i Vip si sono lanciati in una sfida di ballo. E Milly Carlucci è stata interpellata in merito durante un’ospitata a TvTalk, rispondendo in modo sagace e tornando su un punto a lei molto caro, ovvero il motivo per cui non abbiamo mai visto a Ballando con le Stelle i personaggi legati ai reality show nel corso del tempo. Milly Carlucci, le dinamiche del GF Vip simili a Ballando con le Stelle. “Se questo è vero voglio i diritti SIAE, scusate”, dopo una risata, queste sono state le parole di Milly Carlucci a TvTalk, quando le è stato chiesto di commentare alcune dinamiche che sono già state trattate da Ballando con le Stelle e che sono state riproposte al GF Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip e le dinamiche di Ballando, Milly Carlucci rompe il silenzio: “Voglio i diritti”

Articoli correlati

Milly Carlucci sul Gf Vip: “Voglio i diritti SIAE”Oggi ospite a Tv TalkMilly Carlucciper presentareCanzonissima che stasera va in onda con la seconda puntata.

Milly Carlucci: “Il GF Vip pesca da Ballando? È naturale. Per questo scelgo chi non ha mai fatto reality”Milly Carlucci commenta a TvTalk la sruttura del nuovo GF Vip che include molte vicende nate nel suo Ballando con le Stelle: "Se ci sono personaggi...

Contenuti e approfondimenti su Milly Carlucci

Temi più discussi: Raimondo Todaro racconta tutto: il gelo con Milly Carlucci, il retroscena sulla fidanzata top secret e la frase infelice; Milly Carlucci Selvaggia Lucarelli GF; Milly Carlucci sul Gf Vip: Voglio i diritti SIAE; Milly Carlucci chiarisce su Selvaggia Lucarelli, GF Vip e futuro a Ballando.

Milly Carlucci chiarisce su Selvaggia Lucarelli, GF Vip e futuro a BallandoMilly Carlucci chiarisce il rapporto con Selvaggia Lucarelli e il futuro a Ballando La conduttrice Rai Milly Carlucci ha commentato pubblicamente, a T ... assodigitale.it

Milly Carlucci: Il GF Vip pesca da Ballando? È naturale. Per questo scelgo chi non ha mai fatto realityMilly Carlucci commenta a TvTalk la sruttura del nuovo GF Vip che include molte vicende nate nel suo Ballando con le Stelle: Se ci sono personaggi ... fanpage.it

#MillyCarlucci commenta i personaggi del #GfVip provenienti da #BallandoconleStelle. Ospite della puntata di #TvTalk di ieri, Milly Carlucci ha risposto a chi le ha fatto notare che alcuni dei concorrenti dell’attuale #GrandeFratelloVip sono provenienti dal suo - facebook.com facebook

La seconda puntata di #Canzonissima di Milly Carlucci regge benissimo col 20% e 19%. Un ottimo risultato per un programma con poco budget e preparato in poco tempo. Una bella serata di grande musica, anche senza ospiti internazionali. #AscoltiTv x.com