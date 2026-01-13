Sedrina fuggono con la refurtiva di tre furti in casa e si schiantano contro un’altra auto | un arresto

A Sedrina, i carabinieri hanno arrestato due persone responsabili di tre furti in abitazione. Durante l’intervento, i soggetti sono fuggiti a bordo di un’auto, successivamente schiantatasi contro un’altra vettura. Nell’immediatezza, sono stati trovati in possesso di numerosi monili in oro, ritenuti provento delle rapine. L’operazione si è conclusa con successo, garantendo il recupero della refurtiva e l’arresto dei responsabili.

Bergamo, 13 gennaio 2026 – I carabinieri lo hanno trovato in possesso di un ingente quantitativo di monili in oro, risultato provento di tre furti in abitazione messi a segno tra le 17 e le 18.45 nei comuni di San Giovanni Bianco e Moio de Calvi, in Valle Brembana. Si tratta di un cittadino albanese privo di fissa dimora: viaggiava come passeggero a bordo dell’Alfa Romeo Junior che lunedì sera ha provocato un rocambolesco inseguimento lungo la statale della Valle Brembana, in particolare nel territorio di Sedrina, rimasta paralizzata per ore a causa dell’incidente che ha concluso la fuga. L’inseguimento si è interrotto quando l’auto – risultata rubata – ha abbozzato un sorpasso azzardato, schiantandosi contro una Ford che procedeva in senso opposto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sedrina, fuggono con la refurtiva di tre furti in casa e si schiantano contro un’altra auto: un arresto Leggi anche: Fuggono all'Alt dei carabinieri e si schiantano contro un'auto con un'intera famiglia a bordo: è caccia ai pirati | FOTO Leggi anche: Abbiategrasso, fuggono in contromano sullo scooter rubato e si schiantano contro un'auto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’inseguimento con incidente a Sedrina: un arresto, complice in fuga - Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare l’uomo alla guida. ecodibergamo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.