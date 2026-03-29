Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina | Porsche Spider si schianta contro le auto parcheggiate tre ventenni feriti

All’alba di oggi, in viale di Porta Vercellina a Milano, una Porsche Spider ha perso il controllo durante la curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, schiantandosi contro veicoli parcheggiati. Tre giovani di circa vent’anni sono rimasti feriti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorritori per assistere i feriti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Milano, 29 marzo 2026 – La curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all’altezza di piazzale Aquileia, presa a forte velocità e l’auto che fuori controllo che va a schiantarsi contro i veicoli parcheggiati. È il risultato dell’incidente avvenuto questa mattina 29 marzo pochi minuti prima delle 6, protagonista una Porsche Spider con targa tedesca all’interno della quale si trovavano tre giovani. Lo schianto è avvenuto all’altezza di viale Porta Vercellina con via Vico, in direzione di via San Vittore e piazzale Baracca. Nessun altro veicolo, considerata anche l’ora, è rimasto coinvolto. Chi c’era a bordo . L’auto ha sbandato ed è finita contro il cordolo del marciapiede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche Spider si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feriti Articoli correlati Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feritiMilano, 29 marzo 2026 – La curva tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all’altezza di piazzale Aquileia, presa a forte velocità e l’auto... Leggi anche: Limite dei 50 chilometri orari, ma si schianta contro tre auto parcheggiate e la ringhiera di un terrazzo