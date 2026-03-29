Milano Volley ha vinto la serie contro le Scandicci con un risultato di 3-1, qualificandosi così per la finale scudetto che si terrà ad aprile contro il Conegliano. Durante l’ultima partita, un’atleta ha totalizzato 35 punti, contribuendo alla vittoria della squadra. La sfida tra le due formazioni si svolgerà tra alcuni mesi.

La Milano Volley ha chiuso la serie contro le Scandicci con un netto 3-1, accedendo alla finale scudetto che si disputerà ad aprile contro il Conegliano. Nel palcoscenico dell’Allianz Cloud, le meneghine hanno superato la seconda forza della Serie A1 grazie a una prestazione collettiva dominata dalla bomber Paola Egonu, autrice di 35 punti decisivi. Questo risultato non è solo un passaggio di turno, ma la conferma di una stagione costruita sulla resilienza e sull’efficienza statistica, posizionando la squadra al terzo posto della regular season e garantendone la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida contro le Pantere di Conegliano sarà l’occasione per riscrivere la storia del club dopo le sconfitte negli anni 2022, 2023 e 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano in finale: Egonu con 35 punti e la rivincita contro Conegliano

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