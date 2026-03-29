Un uomo di 33 anni originario della Georgia è stato arrestato a Milano dopo essere stato sorpreso con circa 680 euro di abbigliamento rubato all’interno di un grande magazzino in via Santa Radegonda. La polizia intervenuta sul posto ha fermato il soggetto subito dopo il tentativo di furto.

Un cittadino georgiano di 33 anni è stato arrestato a Milano per un tentativo di furto aggravato all’interno della Rinascente in via Santa Radegonda. L’evento si è verificato sabato 28 marzo alle ore 19.15, quando l’uomo ha cercato di uscire con indumenti non pagati per un valore totale di 680 euro. La vigilanza del negozio ha intercettato il soggetto prima che potesse lasciare l’edificio e ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza. La polizia è intervenuta sul posto, ha posto l’arrestato sotto manette e lo ha condotto alla questura per il rinvio al processo direttissima. La dinamica descritta evidenzia come i grandi punti vendita nel cuore di Milano affrontino sfide specifiche legate alla tutela dei beni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: arrestato in Rinascente con 680 euro di vestiti rubati

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