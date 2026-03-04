Era ai domiciliari trovato in centro con vestiti rubati | arrestato

Un uomo agli arresti domiciliari è stato fermato a Firenze, nei pressi di piazza dell'Unità, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Durante un controllo, è stato trovato con uno zaino che conteneva vestiti e oggetti di provenienza furtiva. L'arrestato è stato portato in caserma, mentre le forze dell'ordine stanno verificando l'origine della merce e le eventuali responsabilità.

Protagonista dell'episodio, un 32enne di origini peruviane, fermato dai carabinieri della stazione di Firenze Uffizi domenica scorsa, 1° marzo, per un controllo. L'uomo avrebbe reagito al controllo dando in escandescenze, spingendo e minacciando i carabinieri. Portato in caserma per ulteriori controlli, è risultato evaso dai domiciliari: arrestato, per l'uomo è scattato il trasferimento al carcere di Sollicciano.

FIRENZE – Nel pomeriggio di domenica (1 marzo) i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di...

Trovato nel parcheggio di una sala giochi, ma era agli arresti domiciliari: 34enne arrestato per evasioneI carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini hanno arrestato, in piena notte, un italiano di 34 anni per il reato di evasione.

