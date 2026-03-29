Durante un'intervista al Corriere del Ticino, Carlo Ancelotti ha commentato la presenza di Luka Modric, attualmente centrocampista del Milan. Ha affermato che, nel suo ultimo anno, Modric non ha mai saltato un allenamento. Le dichiarazioni si concentrano sulla puntualità e sull’impegno del calciatore durante il periodo in cui Ancelotti era suo allenatore.

"Modric è un caso a parte, perché con me nell’ultimo anno, quando ne aveva 39, non ha saltato un allenamento. Lui c’è con il fisico oltre che con la testa, il problema quindi è più generale e riguarda il ritmo di tutte le squadre". Sul calcio italiano e sui risultati deludenti delle squadre della Serie A in Europa, Ancelotti ha spiegato: "La penso come Capello, che ha sottolineato la differenza di ritmo tra il campionato italiano e gli altri. Quando si alza il livello in Champions, purtroppo si nota la differenza perché non è un caso che il Napoli campione d’Italia, l’Inter finalista l’anno scorso e la Juventus non abbiano superato la prima fase, mentre l’Atalanta che lo ha fatto ha incassato dieci gol dal Bayern tra andata e ritorno". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Ancelotti: “Modric? Nel mio ultimo anno non ha saltato mai un allenamento”

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