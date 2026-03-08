Milan-Inter domenica 08 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Thuram ha saltato l’allenamento della vigilia

Domenica alle 20:45 si gioca il derby della Madonnina tra Milan e Inter, sfida valida per la giornata 28 di Serie A. Nel pre-partita, si segnala che Thuram non ha partecipato all’allenamento della vigilia. Le formazioni ufficiali e le quote sono ancora da definire, mentre i pronostici sono oggetto di discussione tra gli appassionati.

Il big match della giornata 28 in Serie A è senza dubbio il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica sera. Si tratta di una sfida che può riaprire la corsa Scudetto oppure chiuderla definitiva, dal momento che l'Inter si presenta a questo appuntamento a +10 sul Milan. I rossoneri sperano di.